Итак, в Азербайджане открылся наконец-то долгожданный пляжный сезон, о котором вот уже несколько месяцев безнадежно мечтали все жители страны.

Накануне открытия завтделом ИВ города Баку Эльмин Иманов выступил для СМИ и рассказал, что с учетом карантина на пляжах установлены информационные доски, работники и добровольцы проинструктированы, на пляжах проведено разграничение, ограждение с помощью лент, подчеркнул, что решен вопрос дезинфекции территории и утилизации отходов.

Вроде бы все на уровне, можно ехать на море, наслаждаться солнцем и нырянием, да не тут-то было! Ехать, как выяснилось, можно только на платные и общественные пляжи, а остальные участки берега – дикие пляжи для граждан страны оказались недоступны. Особенно огорчены были дачники, которые оказались лишены возможности пользоваться отрезками берега, возле которых находятся их дома: полиция настрого запрещает появляться на территории таких участков пляжей и выгоняет дачников, рекомендуя им купаться только на платной территории. С одной стороны, понятно, что такое распоряжение получено в связи с опасением риска возобновления коронавирусной инфекции, так как отдыхающие на платных пляжах находятся под контролем, а дикие пляжи – территория бесхозная, где могут скопляться большие группы людей, не соблюдающих социальную дистанцию. Но, с другой стороны, в ходе одного из последних брифингов Оперативного штаба было заявлено, что все пляжи страны доступны для населения. А все – это значит и дикие в том числе. Но вероятно, то ли мы недопоняли Оперштаб, то ли Оперштаб считает, что ВСЕ ПЛЯЖИ СТРАНЫ – это только платная зона… как говорится, недомолвка имеет место быть.

Но, тем не менее, в самом большем проигрыше оказались люди, снявшие за большие деньги дачные дома вблизи морской полосы, чтобы по полной программе после снятия карантина насладиться летним отдыхом, получается, что зря переплатили: море и берег оказались недоступны. А тащиться на платный пляж, если рядом с домом есть бесплатный – просто обидно.

В социальных сетях появляются ролики, на которых засняты действия сотрудников соответствующих структур, не позволяющего гражданам отдыхать на берегу и купаться в волнах родного Каспия. Возмущенные люди задаются вопросом: неужели мы не можем соблюдать дистанцию на бесплатных пляжах? Неужели мы не помним о том, что в стране только что сняли строгий карантин? Неужели мы враги сами себе?

На самом деле, странно: с одной стороны, если все будут ехать на платные пляжи, то создастся гораздо больший риск повторного заражения, так как количество людей на этих пляжах будет зашкаливать, и вряд ли можно будет уследить за всеми. И в этот же самый момент участки берега возле бакинских дач остаются пустыми. Создается опасный прецедент: в обществе начинает мелькать догадка (которую, кстати, уже озвучивают на форумах и в социальных сетях), что разделение моря явно попахивает монополизмом, кто-то кому-то «забашлял» и сейчас собирает громадную выручку с дорвавшихся до летнего отдыха граждан. А потому халявы не будет: все должны платить. И снова контроль, контроль, контроль. У многих невольно возникает ассоциация с гетто.

Вчера в Милли Меджлисе прозвучало предложение, адресованное Оперативному штабу – пересмотрите свои решения. Правда, предложение касалось открытия всех не продуктовых магазинов, но, тем не менее, раз об этом заговорили депутаты, значит «пройден Рубикон», а это уже говорит о многом. Но и открытие всех пляжей страны для граждан – один из важнейших вопросов, который тоже следует озвучить и как можно быстрее: лето на исходе, в СМИ все чаще появляются комментарии наших врачей о целебном воздействии моря и солнца на иммунитет человека, так что пора уже решать этот вопрос.

Яна Мадатова

Minval.az