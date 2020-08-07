«Тем, кто говорит, что не попадает в список получающих единовременную выплату, но считает себя малообеспеченным, предлагается вторая программа».

Об этом на пресс-конференции по мерам поддержки занятости и социального благополучия сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает АПА.

По его словам, этим людям предлагаются общественные работы: «Общественные работы – это не только подметать и чистить улицы. В списке есть и другие предложения. Заработная плата работающих на общественных работах бывает не меньше ежемесячной минимальной зарплаты».

Министр отметил, что жалоб от получивших отказ в выплате 190 манатов было достаточно: «Были выявлены лица с высокими материальными возможностями. Около 20 тысяч человек, получивших отказ в выплате 190 манатов, не согласились с предложением по общественным работам».

С.Бабаев отметил, что закрытие ряда рабочих мест в период пандемии было неизбежным: «Никто не мог гарантировать, что все, чьи рабочие места были закрыты, найдут новую работу».

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