Предотвращены незаконные раскопки на территории исторического памятника в Джалилабаде.

По словам пресс-секретаря Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариза Гусейнли речь идет об археологическом памятнике «Qazan köşkü», расположенном в селе Мусали Джалилабадского района. Он включен в список недвижимых памятников истории и культуры.

«В результате совместных усилий Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия и Управления полиции Джалилабадского района были задержаны лица, проводившие незаконные раскопки», — сказал Гусейнли.

Отметим, что средневековый памятник «Qazan köşkü», расположенный на высоком холме, являлся на протяжении истории наблюдательным пунктом, крепостью и убежищем, сообщает Тренд.

Minval.az