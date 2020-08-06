Международная группа ученых открыла и описала новые виды грибов, паразитирующих на насекомых. Один из них получил название Laboulbenia quarantenae в честь карантина, объявленного во многих странах на фоне эпидемии COVID-19.

Специалисты изучили насекомых и членистоногих, обитающих на территории Бельгии и Нидерландов, и обнаружили в общей сложности 140 видов грибов-паразитов. Девять из них ранее не регистрировались в этих странах. А два вида и вовсе оказались новыми для науки.

Один из новых грибов, паразитирующих на жуках, получил название Laboulbenia quarantenae в честь карантина, связанного с пандемией COVID-19. По словам специалистов, которые приводит «Вокруг света», эти грибы встречаются крайне редко. Обнаружить их удалось на теле жуков Bembidion biguttatum, обитающих на территории Ботанического сада в бельгийском городе Мейзе. Пока неизвестно, может ли L. quarantenae паразитировать на других видах насекомых.

Minval.az