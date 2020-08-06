«Под превентивными мерами, конечно, подразумеваются все эти факторы, так как мы должны быть готовы к самому критическому сценарию».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 августа на совещании в видеоформате в связи с принятыми в стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Глава государства отметил, что именно благодаря таким оперативным, гибким и целенаправленным мерам сегодня болезнь находится под контролем: «Еще раз хочу сказать, что в последние три недели число заболевших уменьшается. Все эти шаги, конечно, позволяют нам с честью выйти из данной ситуации, защитить людей.

Мы столкнулись с естественными трудностями, связанными с необходимостью увеличения числа врачей. Поэтому был рассмотрен вопрос о приглашении их из-за рубежа. В настоящее время приглашены врачи из нескольких стран, и они занимаются лечением больных в Азербайджане. В Азербайджан прибыли бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая, они уже приступили к деятельности. Конечно, это создает нам дополнительные возможности, так как сфера здравоохранения в этих странах развита, там накоплен большой опыт, в то же время, конечно, здесь в комплексе решаются вопросы лечения больных и обмена опытом.

Для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры. Еще раз хочу отметить, — я неоднократно говорил об этом, и наша позиция известна азербайджанскому народу, — что главное для нас – это жизнь и здоровье людей» (цитата по АПА).

Minval.az