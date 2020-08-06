«Это лишь часть проделанной работы, если учесть, что в нашей стране реализуются крупные социальные проекты, объем которых в 2020 году достиг рекордной отметки. Несмотря на то, что и пандемия, и падение цен на нефть оказали очень негативное влияние на наши доходы, ни один из предусмотренных социальных проектов не остался незавершенным и не был сокращен».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 августа на совещании в видеоформате в связи с принятыми в стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Глава государства отметил, что в нынешнем году рекордное число семей вынужденных переселенцев будут обеспечены домами и квартирами: «В этом году такой возможностью воспользуются более 7 тысяч семей переселенцев. Рекордное число – 1500 семей шехидов, инвалидов Карабахской войны в этом году будут обеспечены квартирами. Более 400 безупречно отслуживших в рядах армии военнослужащих будут бесплатно обеспечены государством квартирами. То есть, в целом, в нынешнем году по меньшей мере 9 тысяч семей будут обеспечены государством квартирами. Все эти квартиры – качественные, можно сказать, все они находятся в новостройках. Таким образом, если в одной семье в среднем пять человек, то это означает, что в течение года в нашей стране 45 тысяч человек бесплатно обеспечиваются государством качественным жильем. С полной уверенностью могу сказать, что по численности на душу населения это – самое высокое достижение в мире.

Это демонстрирует наше намерение, нашу политику. Показывает, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Все это – реальность, которую создаем мы сами, ни от кого не получая помощи, не обращаясь за финансовой поддержкой ни в одну международную финансовую структуру. При том, что сегодня абсолютное большинство стран мира обратилось за финансовой помощью. Мы полагаемся на собственные силы. Мы получили такие возможности благодаря таланту нашего народа и продуманной политике» (цитата по АПА).

Minval.az