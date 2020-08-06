«Конечно, все организационные вопросы должны были решаться на должном уровне, и мы добились этого. В короткий срок нам удалось привести наш больничный фонд в соответствие с ситуацией, связанной с болезнью. Нашим врачам принадлежат огромные заслуги. Именно благодаря их неутомимой деятельности число умерших от этого заболевания в Азербайджане находится на низком уровне. Как вам известно, сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом. Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 августа на совещании в видеоформате в связи с принятыми в стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Глава государства отметил, что также предпринимаются успешные шаги, связанные с проведением тестов: «Сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Конечно, для проведения тестов нужны возможности. За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45. Недавно в нашу страну были доставлены новые машины скорой медицинской помощи. Планируется доставить сто автомобилей, 40 из них уже находятся в Баку. Эти машины отправляются и будут отправляться во все регионы. Конечно, эти автомобили также имеют очень большое значение в оказании нашим больным гражданам необходимых медицинских услуг, срочной медицинской помощи» (цитата по АПА).

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