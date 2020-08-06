«Должен также отметить, что значительные шаги предприняты и в экономической сфере, вопросах поддержки бизнеса. Сегодня об этом будет доложено, и программы поддержки бизнеса должны осуществляться и впредь. Считаю, что как проекты, запланированные в начале года, предоставление предпринимателям кредитов и субсидий на льготных условиях, стимулирование сельского хозяйства, так и проделанная работа в связи с пандемией полностью отражают нашу политику».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 августа на совещании в видеоформате в связи с принятыми в стране мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Глава государства отметил, что в бюджет вносятся поправки , этот вопрос уже обсуждается: «Милли Меджлис уже проводит обсуждения по этому вопросу. Это еще раз показывает, что в это сложное время мы хотим оказать поддержку каждому гражданину Азербайджана. Потому что когда утверждался наш бюджет, пандемия, конечно, еще не началась. Наши сокращающиеся доходы и увеличивающиеся расходы диктовали необходимость пересмотра бюджета, проведения корректировки, чтобы оказать гражданам максимальную помощь. Надеюсь, что в ближайшие дни Милли Меджлис скажет свое слово в связи с корректировкой. Правительство предлагает взять цену на нефть на уровне не 55, а 35 долларов, чтобы мы до конца года планировали наши расходы на основе этого показателя.

Это показывает, что Азербайджанское государство готово к любому кризису, так как мы создали такую прочную основу, что предпринимаем правильные шаги в условиях любого кризиса, и даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, хватит и на организацию дополнительных средств для укрепления военного потенциала страны. Что касается корректировки, то, конечно, в первую очередь имеются в виду социальные и другие проекты» (цитата по АПА).

Minval.az