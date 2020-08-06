Государственная дорожная полиция Азербайджана (ГДП) напомнила автомобилистам о снятии ограничений на передвижение в условиях карантинного режима и призвала пройти технический осмотр, сообщает АПА.

ГДП обратилась к юридическим и физическим лицам в связи с необходимостью прохождения техосмотра транспортных средств.

С учетом отмены с 5 августа системы выхода из дома по смс-разрешениям, служебным удостоверениям и путем регистрации через специальный портал icaze.e-gov.az по республике, Главное управление дорожной полиции министерства внутренних дел информирует автовладельцев о возможности в обычном режиме провести через технический осмотр автотранспортных средств.

Автомобилисты, получившие смс об истечении срока предыдущего техосмотра, проживающие в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где действует строгий карантинный режим, могут обратиться для прохождения техосмотра в Отдел технического осмотра на территории Сабунчинского района столицы, а также в Сумгайытский региональное отделение.

В остальных городах и районах страны автомобилистам следует обратиться в региональные отделения технического осмотра, регистрации и экзаменов, отмечает дорожная полиция.

Ранее в связи с ограничениями на передвижение дорожная полиция не применяла в массовом порядке штрафы за отсутствие техосмотра у транспортного средства.

Minval.az