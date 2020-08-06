Министерство труда и социальной защиты населения выдало семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 15 квартир в новом жилом здании в Гяндже, сообщает пресс-служба министерства.

В церемонии предоставления квартир выступил замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

Замминистра сообщил, что в 2018 году министерство выдало семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир, в 2019 – 934 квартиры, а в 2020 планируется выдать 1 500 квартир.

Х.Абдуллаев сказал, что из запланированных в 2020 году 1500 квартир 554 выданы семьям шехидов и инвалидам войны, остальные планируется представить до конца года. По его словам, до сих пор семьям шехидов и инвалидам войны было выдано 8 142 квартиры.

Замминистра отметил, что продолжается обеспечение инвалидов войны автомобилями. В 2018 году было выдано 265 автомобилей, в 2019 – 600 автомобилей, в 2020 планируется выдать 400 автомобилей, из них 150 уже выданы. Всего инвалидам войны выдано 6 900 автомобилей.

Среди обеспеченных сегодня квартирами семей в Гяндже была семья Национального героя Эльбруса Аллахвердиева.

Minval.az