Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, госимуществу и инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Армении Товузского района.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, МЧС Азербайджана на эти цели выделяется 1 млн манатов. Средства будут направлены на устранения ущерба, нанесенному гражданскому населению в селах Товузского района: Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Кроме того, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение месяца представить президенту предложения по проведению необходимых работ по улучшению социальной инфраструктуры в этих селах.

Minval.az