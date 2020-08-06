Танкер «Агдаш» с российско-азербайджанским экипажем на борту вынужден находиться в порту Суэца почти 16 месяцев из-за отсутствия средств для дальнейшего плавания, рассказала ТАСС инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Судно (танкер) той же компании (турецкая судоходная группа Palmali — прим.) в Суэце в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. Они тоже без воды, без еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвоката», — сказала она, уточнив, что судно не находится под арестом, остановилось в Суэце из-за отсутствия денег для дальнейшего передвижения. Ранее об этой ситуации не сообщалось.

Собеседница агентства уточнила, на борту судна «Агдаш» российско-азербайджанский экипаж находится до 16 месяцев. «Долг перед экипажем — $412 тыс.», — сказала Ананьина, уточнив, что среди 14 членов экипажа пятеро россиян, остальные — граждане Азербайджана.

Minval.az