«Детские пособия выдаются даже в самых бедных странах. Как бы долго не длилась пандемия, она временная. А детские пособия – стратегический вопрос. 600 тысяч человек получили 190 манатов. Ведь эти средства тоже небольшие. Было бы лучше, если бы выдавались детские пособия».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджете на 2020 год органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим социальное обеспечение и защиту» сказал депутат Таир Керимли.

Он сказал, что пенсия – это страховые деньги для пожилых людей, а детские пособия – страховые деньги для детей и семей: «Наш министр говорит, что на это нужно более 2,5 млрд. Если вопрос социального пособия можно оставить, то оставим. Если это невозможно, вместо этого будем выдавать детские пособия».

Депутат Сабир Рустамханлы отметил, что когда связанные с социальным обеспечением вопросы решаются различными кадрами и различными ведомствами, выявляется много недостатков: «Этого нельзя отрицать. В некоторых местах все еще продолжается эта несправедливость. Если будут выдаваться детские пособия, мы будем знать, что у семей с детьми есть возможность для покрытия минимальных расходов».

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что министр труда и социальной защиты много раз выступал в парламенте в связи с вопросом о детских пособиях.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал, что вопрос о детских пособиях обсуждался в правительстве.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что в стране до этого детские пособия выдавались всем: «Но поскольку сумма этих детских пособий очень маленькая, то в связи с принятием закона об адресной государственной социальной помощи детские пособия выдаются малообеспеченным семьям. Около 84 тысяч семей получают адресную государственную социальную помощь. А это означает — более 320 тысяч человек», пишет АПА.

Minval.az