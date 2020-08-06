Сотрудниками полиции задержан водитель, перевозивший пассажиров из Баку в Лерик.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате проведенных мероприятий на специальном карантинном посту, установленном на 65-м километре дороги Баку-Газах, был задержан житель Баку Низами Айвазов при попытке доставить на своем автобусе марки Skayner в Лерикский район пассажиров, прописанных в столице.

Водитель сначала хотел избежать проверки, попытавшись воспользоваться полосой, предназначенной для грузовиков. Автобус был остановлен. В ходе осмотра салона транспортного средства стало известно, что 40 пассажиров, прописанных в столице и состоящих другом в родстве, намереваются поехать в Лерикский район, нарушив правила карантинного режима.

Из находившихся в автобусе пассажиров 14 были несовершеннолетними. В отношении Фикрета Алиева и 25 других пассажиров, которые заказали автобус и организовали мероприятие с целью отдыха, составлен административный протокол, они были оштрафованы.

Cобранные в 11-м отделении полиции Гарадагского РУП материалы направлены в суд для принятия административного решения в отношении водителя Низами Айвазова.

Министерство внутренних дел, еще раз предупредив незаконно перевозящих пассажиров из регионов в столицу и обратно водителей, нарушая тем самым правила карантина, требует от них соблюдать все правила, применяемые Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. В противном случае эти водители будут выявлены сотрудниками полиции, в отношении них будут приняты серьезные дисциплинарные меры.

Minval.az