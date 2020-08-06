«Решение Кабинета министров по арендной плате является положительным шагом».

Об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год» сказал депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что предприниматель не сможет удержаться на ногах, лишь выплачивая зарплаты: «Если сфера в которой он задействован терпит крах, как он может встать на ноги? Сфера туризма окончательно рухнула. Это создаст для нас очень большие проблемы через 1-2 месяца. Сегодня закрыли все непродовольственные магазины, открыли продуктовые магазины. Эти правила нужно срочно изменить. Просто нужно усилить контроль. Закрыв места доходов граждан, завтра мы не сможем решить эти проблемы».

По его мнению, поддержка предпринимателя лишь в вопросе выплаты заработной платы работникам — неверное направление: «Укрепив контроль, мы должны открыть рабочие места. Также должны быть возобновлен въезд-выезд в регионы. Сегодня подавляющее большинство не ходят в больницы, лечатся дома. Скрывая что-то сегодня, мы наносим ущерб себе. Прошу Оперативный штаб пересмотреть свои решения», приводит его слова АПА.

Minval.az