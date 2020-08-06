В июне этого года скорость входящего интернет-трафика операторов мобильной связи Азербайджана составила 30,99 Мбит/с. По сравнению с маем этот показатель вырос на 4,3%.

В июне исходящего трафика в мобильных сетях страны по сравнению с маем снизилась на 0,6% и составила 13,79 Мбит/с.

Отметим, в мире скорость входящего и исходящего мобильного трафика составила соответственно, 34,67 Мбит/с и 11,01 Мбит/с.

В июне в Азербайджане скорость входящего стационарного широкополосного интернет-трафика составила 21,24 Мбит/с, а исходящего – 22,87 Мбит/с. По сравнению с маем эти показатели выросли соответственно на 2 и 2,7%, сообщает «Speedtest Global Index» компании «Ookla».

Minval.az