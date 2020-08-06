В рамках проекта реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш зубра.

По словам заместителя начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, число детенышей зубров достигло 3.

Она отметила, что детеныш здоров и уже присоединился к стаду.

«В мае прошлого года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагcкого национального парка были завезены 12 зубров из зоопарков Франции и Бельгии», — цитирует Самедову Репорт.

А.Самедова напомнила, что число зубров уже достигло 15.



Minval.az