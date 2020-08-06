Миллионы просмотров в соцсетях набрало видео с участием 29-летней ливанской невесты. На кадрах Исраа Себлани в длинном белом платье и фате улыбается и позирует для своего свадебного видео на церемонии бракосочетания.

Сцена веселья прерывается оглушительным взрывом, и мощная ударная волна едва не сбивает ее с ног. Позади нее на земле через некоторое время видны груды разбитого стекла из выбитых окон отеля, где новобрачные должны были остаться на ночь, вместе с раздавленными остатками цветочных композиций, украшавших банкетные столы.

Как сообщает Reuters, Себлани, врач, работающая в Соединенных Штатах, помогла осмотреть раненых поблизости и только потом вместе с женихом покинула площадь Сайфи, находящуюся в центре Бейрута. Невеста призналась, что ей не удалось запечатлеть красочную церемонию и теперь она и ее 34-летний супруг подумывают над тем, чтобы навсегда покинуть Ливан, ставшим «небезопасной страной».

Между тем спасатели в Ливане продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта в центре ливанской столицы прогремел первый взрыв, за которым последовал пожар и небольшие взрывы. По словам некоторых свидетелей, они звучали, как фейерверки. Снимки со спутников показывают, что диаметр воронки, которая возникла на месте взрыва, составляет 124 метра, что превышает длину футбольного поля.

Minval.az