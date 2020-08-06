Миллионы просмотров в соцсетях набрало видео с участием 29-летней ливанской невесты. На кадрах Исраа Себлани в длинном белом платье и фате улыбается и позирует для своего свадебного видео на церемонии бракосочетания.
Сцена веселья прерывается оглушительным взрывом, и мощная ударная волна едва не сбивает ее с ног. Позади нее на земле через некоторое время видны груды разбитого стекла из выбитых окон отеля, где новобрачные должны были остаться на ночь, вместе с раздавленными остатками цветочных композиций, украшавших банкетные столы.
Как сообщает Reuters, Себлани, врач, работающая в Соединенных Штатах, помогла осмотреть раненых поблизости и только потом вместе с женихом покинула площадь Сайфи, находящуюся в центре Бейрута. Невеста призналась, что ей не удалось запечатлеть красочную церемонию и теперь она и ее 34-летний супруг подумывают над тем, чтобы навсегда покинуть Ливан, ставшим «небезопасной страной».
Между тем спасатели в Ливане продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта в центре ливанской столицы прогремел первый взрыв, за которым последовал пожар и небольшие взрывы. По словам некоторых свидетелей, они звучали, как фейерверки. Снимки со спутников показывают, что диаметр воронки, которая возникла на месте взрыва, составляет 124 метра, что превышает длину футбольного поля.