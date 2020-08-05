Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял пять самых популярных мифов о сахарном диабете. Об этом он рассказал в эфире своей программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, порядка 300 миллионов человек страдают этим заболеванием, которое можно назвать чумой двадцать первого века. Есть множество небылиц, связанных с сахарным диабетом. Мясников решил развеять самые известные.

Самый распространенный миф – употребление сахара в большом количестве может стать причиной возникновения диабета. Это, по словам Александра Мясников, неправда. Доктор подчеркнул, что причиной диабета может стать избыток калорий и быстрых углеводов. Он советует не есть рафинированные и очищенные продукты.

«Сахар медом заменить нельзя, у него высокий гликемический индекс», — подчеркнул медик.Кроме того, отметил Мясников, для поддержания нормального уровня глюкозы в крови необязательно всю жизнь соблюдать строгую диету, можно просто ограничить калории и исключить из рациона быстрые углеводы.

Третий миф связан с черным хлебом. Медик опроверг информацию о том, что он не повышает уровень сахара в крови. Он объяснил, что заменить белый хлеб можно только ржаным из цельных зерен с семечками. Серый хлеб имеет тот же гликемический индекс, что и белый, потому употреблять его нет смысла.

«Это маскировка. Это блондинка, выкрашенная в брюнетку», — отметил Мясников.

Медик также развеял миф о том, что худым людям диабет не угрожает. По его словам, лишний вес как часть метаболического синдрома свойствен диабетикам, однако стройность не является защитой от этого заболевания. Еще один миф – врачи якобы «сажают» пациентов на инсулин. Мясников уверяет, что инсулин назначают пациентам только в тех случаях, когда другие препараты не помогают.

Minval.az