«23 июля 2020 года при проведении следственных действий в отношении Фуада Гахраманлы я с его согласия был назначен адвокатом. Хочу отметить, что при задержании во время следственных действий у него были взяты показания при моем участии».

Об этом рассказал адвокат бывшего заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы, член коллегии адвокатов Араз Гасанов.

По его словам, распространившаяся в последнее время в прессе и соцсетях информация о пытках и психическом давлении против Фуада Гахраманлы не имеет под собой правовой основы: «В последнее время в прессе и соцсетях распространилась информация о том, что Фуад Гахраманлы подвергался пыткам и другим психическим давлениям. Хочу отметить, что все эти сообщения являются дезинформацией и не имеет юридической основы» (цитата по АПА).

Адвокат А.Гасанов внес ясность и в вопрос о здоровье Фуада Гахраманлы: «Я сейчас встречался с ним. Фуад Гахраманлы находится под моей защитой. Его состояние здоровья очень хорошее. И после этого все следственные действия будут продолжены с моим участием».

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