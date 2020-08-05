Сотрудники 17-го отдела Управления полиции Наримановского района столицы в результате проведенной операции задержали мужчину, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, на основании поступившей оперативной информации сотрудники отдела задержали жителя Сальянского района Ниджата Нуриева. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 116 грамм героина и 6 грамм психотропного вещества метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что Ниджат Нуриев приобрел наркотики онлайн с целью продажи у неизвестного следствию гражданина Ирана, которого он не знает.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.





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