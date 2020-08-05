«Ситуация, вызванная пандемией сегодня, обуславливает принятие неотложных решений».

Об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год» сказал депутат Фазиль Мустафа.

«Колебания на нефтяном рынке делают необходимым снижение заложенной в бюджете цены на нефть. Снижение поступающих в бюджет налоговых доходов, таможенных пошлин также является необходимым условием увеличения расходов. В целом, мы должны уточнить необходимые приоритетные направления в бюджете», — цитирует его АПА.

По словам Ф.Мустафы, должны быть предприняты шаги по увеличению расходов на оборону, социальное положение граждан должно быть приоритетом: «Выплата гражданам 190 манатов была необходимым шагом. Хотя сумма была небольшой, общество восприняло это с пониманием», — отметил он.

Депутат сказал, что сегодня люди не просто борются с болезнью, они борются за выживание: «190 манатов — символическая государственная поддержка, и ее ни в коем случае нельзя урезать. Мы должны устранить ситуацию, которая вызывает недовольство граждан. Поэтому в части затрат это должно быть взятым за основу. До 31 числа этого месяца везде все закрыто. На что должны жить сотни, тысячи неработающих людей? Правительство должно направить все усилия на преодоление социальной напряженности».

Minval.az