«Приглашенные в нашу страну эксперты ВОЗ и других международных организаций здравоохранения дают рекомендации по подготовке к осенним месяцам».

Об этом заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, к осени готовятся все страны мира.

«Прогнозировать заранее ход заболевания очень сложно. Вероятность мутации вируса в будущем, протекание с ожидаемыми осенью другими респираторными вирусными инфекциями могут вызвать проблемы. Таким образом, нагрузка на медицинские учреждения может увеличиться. В связи с этим все страны мира принимают меры предосторожности. Если сравнивать сегодня число умерших с мировой статистикой, то можно увидеть, что в нашей стране данный показатель меньше 2 процентов. Средний возраст составляет около 65 лет. Это также показывает, что подготовка наших медицинских учреждений, правильное составление протоколов лечения позволили нам оберегать здоровье наших граждан», — цитирует его АРА.

Minval.az