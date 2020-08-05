«В июне-июле наблюдался повторный рост заболеваемости, особенно в Баку», сообщает председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, кроме того, были дополнительно к процессу привлечены новые больницы: «Мы увеличили количество этих медицинских учреждений примерно до 46. Сюда входят 10 больниц модульного типа на 200 коек-мест каждая. В то же время функционирует больница модульного типа МЧС на 800 коек-мест. Предполагается увеличить число коек-мест в этой больнице до 1200. Мы использовали лишь 5 из открывшихся больниц модульного типа».

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