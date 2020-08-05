В целях предотвращения распространения коронавируса на основании соответствующих указаний руководства страны было принято решение о переоборудовании находящегося в подчинении Министерства молодежи и спорта Абшеронского Олимпийского спортивного комплекса под модульную больницу.

В открытии приняли участие министр Молодежи и спорта Азад Рагимов и председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, передает АПА.

Р.Байрамлы отметил, что в комплексе находятся 277 коек: «Все эти койки оснащены кислородными баллонами. В комплексе установлена приобретенная в Турции современная станция по производству кислорода мощностью 54 куб/м. Кроме того, здесь установлены компрессор Ekomak, установки сушки и охлаждения, а также генератор, способный обеспечить более 95% кислорода и др».

Отметим, Говсанский Олимпийский комплекс также был переоборудован под модульную больницу.

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