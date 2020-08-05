В последние дни в стране наблюдается снижение числа случаев заражения COVİD-19.

Согласно сообщению Министерства образования, с целью сохранения этой динамики до 31 августа 2020 года в ряде городов и районов остаются определенные ограничения в рамках специального, а также ужесточенного карантинного режима.

В настоящее время Министерством образования Азербайджанской Республики проводятся системные мероприятия в целях подготовки к 2020-2021 учебному году. Продолжается процесс приема в I классы общеобразовательных учреждений, со следующей недели планируется начать экзамены по приему учителей на работу, также продолжаются работы по строительству и ремонту учебных заведений.

В то же время, Министерством образования изучается опыт других стран и рекомендации международных организаций в связи с организацией учебного процесса в условиях пандемии, проводятся обсуждения с соответствующими государственными структурами нашей страны.

Принимаются меры для того, чтобы вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, обеспечить право на образование всех учащихся в 2020-2021 учебном году. Для этого наряду с традиционной формой обучения создан ряд моделей для различных ступеней обучения.

При подготовке предложений по организации учебного процесса учитываются возрастные группы учащихся, особенности ступеней обучения, возможности инфраструктуры, эпидемиологическая ситуация в различных регионах страны и ограничения, введенные в стране в связи с карантинным режимом.

Minval.az