Врачу Севде Насибовой, посетовавшей на условия, созданные в здании, временно отведенном в Газахе сотрудникам Станции скорой медицинской помощи в целях борьбы с коронавирусом, вынесен строгий выговор, сообщает TƏBİB.

Сообщается, что врачу С.Насибовой вынесен строгий выговор за распространение посредством видеосъемки недостоверной информации, сеющей смуту среди населения и наводящей тень на проводимую работу в стране.

С.Насибова является супругой сына покойного ашуга Адалята (Адалята Насибова).

В видео, распространенном посредством социальных сетей, С.Насибова жалуется на условия, созданные для врачей в здании, временно отведенном для борьбы с коронавирусом.

Minval.az