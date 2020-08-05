В Баку возбуждено уголовное дело в отношении 10 пациентов с COVID-19, покинувших места проживания.

Так, в июле текущего года в результате проведенных органами полиции Бинагадинского, Сабаильского, Сабунчинского, Хатаинского районов столицы, а также Сумгайыта, Мингячевира, Джалилабада, Евлаха, Гёйчая мероприятий было установлено, что 10 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией и проходящих в домашних условиях лечение, покинули места проживания, создав тем самым угрозу другим, сообщает АПА.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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