В соответствии с распоряжением президента от 18 марта 2020 года и постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2020 года Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию выплатило срочные надбавки за июнь 11667 медицинским работникам, 3029 немедицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, пропорционально рабочему времени.

Согласно сообщению агентства, медицинским и немедицинским работникам 114 государственных медицинских учреждений по городу Баку, 104 – по другим городам и районам республики за июнь выплачено 18 млн. манатов.

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