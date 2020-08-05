Генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о структурных реформах, проводимых в органах прокуратуры.

Выступая 5 августа с докладом на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры по направлениям деятельности, предусмотренными законом Азербайджанской Республики «О прокуратуре» и результатам обсуждений на совещаниях подчиненных структур, Кямран Алиев отметил, что для того, чтобы адаптировать прокуратуру к новым вызовам в обществе, повысить гибкость и эффективность ее работы, а также преобразовать ее в профессиональное государственное учреждение, отвечающее современным требованиям, распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 июня 2020 года была утверждена новая структура Генеральной прокуратуры.

По его словам, структура была сформирована с учетом передового международного опыта, с более гибким, мобильным и динамичным управлением, а количество структурных подразделений увеличено с 15 до 18. Также с целью оптимизации механизма контроля в управлении учреждена дополнительная должность заместителя генерального прокурора.

«В то же время, в целях обеспечения адаптации к новой структуре Генпрокуратуры Азербайджанской Республики были утверждены новые структуры Военной прокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, Прокуратуры города Баку и Управления по защите Государственного обвинения Генпрокуратуры, ликвидированы некоторые управления и отделы, созданы новые структурные подразделения в соответствии с современными требованиями, также дополнительно учреждена должность заместителя военного прокурора Республики»,- цитирует его АПА.

Minval.az