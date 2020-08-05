Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало информацию о том, что на обращения в обычные больницы в связи с экстренными хирургическими операциями, размещением этих лиц в больницах дается отрицательный ответ.

Cогласно сообщениям в социальных сетях, некоторые пациенты сообщали, что, когда они обращались в нековидные больницы для срочных хирургических операций в выходные и праздничные дни, больницы отказывались приниматьпод предлогои нехватки мест и направляли их в частные клиники, пишет Тренд.

Как сообщила глава пресс-службы TƏBİB Равана Алиева, не коронавирусные больницы, по-прежнему , работают как в выходные, так и в праздничные дни.

«В настоящее время нет никаких проблем с этим. Те, у кого есть конкретные факты по этому вопросу, могут подать жалобу в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, позвонив в колл-центр «1542» ,», — сказала она.

Minval.az