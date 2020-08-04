В Азербайджане с 06:00 5 августа смягчается особый карантинный режим. Такое решение принял 3 августа Оперштаб при Кабмине Азербайджана.

Согласно решению, с 06:00 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в особую карантинную зону, отменяется система выхода из дома посредством СМС-разрешений, служебных удостоверений и портала icaze.e-gov.az.

Согласно решению, с 5 августа разрешается посещение пляжей по всей стране в рамках правил, установленных Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной властью города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима.

Люди могут свободно пользоваться пляжами. Сайт Çimərlik.az – информативный ресурс, на котором граждане смогут увидеть ситуацию на пляжах. Пляжи будут открыты с 8 утра до 9 вечера

При этом до 00:00 31 августа особый карантинный режим будет действовать в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах.

Будут действовать следующие ограничения:

-движение всего общественного транспорта в выходные дни:

С 00:00 8 августа до 06:00 10 августа.

С 00:00 15 августа до 06:00 17 августа.

С 00:00 22 августа до 06: 00 до 24 августа.

С 00:00 29 августа до 06:00 31 августа.

— деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

— обслуживание клиентов на местах на объектах общественного питания;

— деятельность музеев и выставочных залов;

— учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (за исключением экзаменов, конкурсов, собеседований и приема обращений граждан, связанных с выдачей различных справок и документов)

— проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных, включая спортивные соревнования и игры на открытом воздухе.

За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых, ограничения на выезд-въезд в города и районы, где действует ужесточенный особый карантинный режим, и на перевозки пассажиров наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны (за исключением Нахчыванской Автономной республики) остаются в силе.

Въезд-выезд в Баку и Сумгайыт будет регулироваться в прежнем порядке. Как и раньше, на въезде-выезде в города и районы, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим, будут функционировать полицейские посты. Граждан будут пропускать в районы только на основании командировочных листов, выданных руководством государственных структур или частных учреждений.

Minval.az