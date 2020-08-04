Охватившая мир пандемия вируса SARS-CoV-2, который в прессе чаще называют коронавирусом, а вызываемую им болезнь Covid-19, берет свое начало в Китае в конце 2019 года, когда в провинции Ухань была зарегистрирована первая вспышка новой болезни. После этого вирус быстро распространился по миру и в марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию. До этого пандемия объявлялась в 2009 году при распространении вируса свиного гриппа.

После обнаружения нового коронавируса вирусологи мира стали применять различные методики диагностики заболевших. За короткий срок борьбы с коронавирусом существует три основных метода исследования коронавируса:

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработанный в январе 2020 года в Германии.

(ПЦР), разработанный в январе 2020 года в Германии. Компьютерная томография грудной клетки для обнаружения помутнения «матового стекла», часто возникающего в легких при коронавирусе.

грудной клетки для обнаружения помутнения «матового стекла», часто возникающего в легких при коронавирусе. Серологическое исследование.

Метод ПЦР осуществляется посредством забора мазка с горла или из носа пациентов с подозрением на коронавирус. Он нацелен на обнаружение антител в активной фазе вируса, когда проявляются симптомы болезни. Обычно это первая неделя или две после заражения.

Компьютерная томография стала применяться китайскими врачами сразу после вспышки коронавируса как чрезвычайный метод диагностики. Впоследствии было установлено, что это наименее точная методика.

Серологические исследования осуществляются с помощью взятия крови из пальца или вены с целью установить, имел ли обследуемый человек контакт с заболевшими и заразился ли сам. Само название метода происходит от латинского слова serum – сыворотка крови. Кровь смешивается в лаборатории с соответствующим реагентом. Если в крови есть антитела, то реагент меняет цвет.

В отличие от двух предыдущих методик, серологические исследования направлены на обнаружение антител независимо от симптомов и помогают определить наличие у человека иммунитета к болезни. То есть здесь исследуются как больные, так и уже выздоровевшие пациенты, которых невозможно определить методом ПЦР, в первую очередь, бессимптомные носители коронавируса. Последних также называют суперраспространителями. Хотя пока точно неизвестна степень заразности данной категории лиц, обнаружение коронавируса при отсутствии выраженных симптомов является важным как для определения бессимптомных носителей, так и при досимптомной стадии заболевания.

Таким образом, данная методика важна для оценки масштабов как заболевания, так и коллективного иммунитета к коронавирусу. Тем самым, можно разрабатывать эффективные меры по борьбе с эпидемией. Однако пока не совсем ясно, гарантирует ли наличие антител невозможность повторного заболевания коронавирусом. Недавние исследования показали, что количество антител резко сокращается спустя три месяца после болезни. Другими словами, иммунитет у переболевших может оказаться нестойким. Это учитывают при создании вакцины. Возможно, спустя некоторое время после прививки антитела будут исчезать и придется прививаться регулярно.

В этой связи разработчики вакцин уделяют внимание созданию препаратов, нацеленных на стимулирование так называемых Т-клеток, второго инструмента человеческого иммунитета наряду с антителами. В отличие от последних, Т-клетки сохраняются в организме достаточно долго и таким образом способны обеспечивать эффективный ответ на повторное заражение коронавирусом.

Кроме того, серологические исследования важны для лечения коронавируса. Одним из методов лечения может стать переливание плазмы крови уже переболевших пациентов. Этот метод предварительно доказал свою эффективность в борьбе с болезнью на фоне отсутствия лекарств и вакцин против нее.

Наконец, обладая статистикой заболевших и умерших от коронавируса, можно рассчитать его летальность, то есть опасность для человеческой популяции.

Серологические исследования делятся на три вида по критериям повторяемости и объектов тестирования. Различают

однократные исследования,

повторные тесты в данной местности с целью оценки динамики заболеваемости и

в данной местности с целью оценки динамики заболеваемости и повторные исследования у одних и тех же людей для оценки стойкости их иммунитета на данный момент и чтобы косвенно спрогнозировать, насколько антитела защищают от болезни в будущем. Повторные тесты снижают возможность ошибок, но усложняют процедуру исследования.

Потенциально, серологические исследования помогают оценить иммунитет к коронавирусу у конкретных групп населения и общества в целом. В принципе, это важно для снятия карантина и возвращения людей к привычному образу жизни . Поэтому, в идеальном варианте было бы целесообразно проведение тотальных обследований групп высокого риска (врачей, пожилых людей и т.д.). Однако, очевидно, это не представляется возможным по соображениям практичности (дороговизна и отсутствие технических возможностей) и этики (права людей выбирать, знать или нет о состоянии своей иммунной системы).

Поэтому серологические исследования иначе называются опросами, так как они построены по принципу репрезентативной выборки, как в социологии. Репрезентативность обеспечивает необходимый уровень надежности и эффективности оценки иммунитета общества. Так можно установить приемлемый уровень коллективного иммунитета для снятия в будущем карантинных мер.

В то же время нельзя утверждать, что серологические исследования гарантируют возможность снятия карантина. Тестирование на наличие антител не доказывает присутствие коронавируса в организме, так как антитела появляются спустя две недели после инфицирования или не появляются вовсе. В этом смысле ПЦР является более релевантным методом диагностики.

В мире на данный момент проведено более сотни серологических тестов.

Если первые исследования в США критиковались из-за нерепрезентативности, то сейчас выборка усовершенствована и исследования, проведенные в скандинавских странах и Испании, имеют большую ценность. Эти и другие данные отражены в ряде онлайн-ресурсов.

По данным исследований, число зарегистрированных случаев и выявленных в ходе тестирования больных резко отличалось. Иногда серологические тесты показывали в десять раз больше заболевших и выздоровевших, чем статистика по другим методам, что ожидаемо, учитывая возможность бессимптомного хода болезни, технические ограничения ПЦР и других методик диагностики.

Однако, ожидалось, что разница может быть больше, чем оказалось на практике.

Так, в Испании , где весной имелось максимальное количество умерших, антитела были выявлены только у пяти процентов ,

, где , а в Стокгольме ( Швеция ) это число составило 7,3%, тогда как шведские власти ожидают коллективного иммунитета в 25% населения.

Возможны две причины такой низкой разницы по сравнению с ожидаемой – либо вирус распространяется медленнее, чем считалось, либо ограничительные меры оказались эффективнее прогнозов. Это предполагает как положительные, так отрицательные последствия. С одной стороны, возможно, нет необходимости в жестких мерах карантина, однако с другой, наличие низких показателей разницы между переболевшими и зарегистрированными случаями инфицирования может означать, что реальная смертность от коронавируса выше, чем ожидалось. Так, по разным оценкам, она составляет от 0,5 до 1,5 процентов. Предполагаемое медленное распространение коронавируса также может означать более высокий риск второй волны осенью-зимой этого года.

Серологические исследования не дают возможность решать, когда следует снимать ограничительные меры, как то, например, открывать объекты общественного питания, развлекательные центры и другие места массового скопления людей.

Например, в Финляндии выздоровело 3%, тогда как уже открыты школы и есть планы дальнейших послаблений ограничений. Дело в том, что политика смягчения основана на актуальной вспышке инфекции.

Серологические тесты основаны на репрезентативной выборке . Репрезентативность обеспечивается равной вероятностью отражения в ней всех объектов исследования. Соответственно, следует обеспечить участие всех выбранных групп населения. Одним из способов достижения этой цели является анонимность опросов .

Помимо репрезентативности, для правильной оценки ситуации важна чувствительность и специфичность тестов. То есть необходимо, чтобы при тестировании корректно отражалось количество антител.

По данным проведенного серологического исследования в Москве , количество переболевших составляет 12,5%. Это примерно соответствует первым результатам исследований в Нью-Йорке.

В КНР , где произошла вспышка коронавируса, было введено массовое тестирование населения сочетанием ПЦР, КТ и серологических исследований. Благодаря этому, а также жестким мера сдерживания инфекции, стране с полуторамиллиардным населением удалось сократить уровень заболеваемости.

В Южной Корее , Сингапуре массовое тестирование ввели сразу после обнаружения первых заболевших. В отличие от КНР в этих странах удалось избежать тотального локдауна благодаря своевременной реакции на вспышку заболевания. В результате проактивного подхода к тестированию уровень заболеваемости в Южной Корее и Сингапуре значительно сократился.

То же можно сказать о Германии .

Пожалуй, это единственные примеры быстрой реакции на коронавирус в мире. В подавляющем большинстве стран правительства поначалу заняли выжидательную позицию, опасаясь негативного влияния карантинных мер на экономику. Это способствовало быстрому распространению вируса в Европе и США. В результате им пришлось вводить жесткие ограничения, которые и помогли в итоге сдержать развитие пандемии.

Большую роль в прояснении статистики заболеваемости и планировании мер по борьбе с коронавирусом также сыграло введение массового тестирования, в том числе серологических исследований в Италии, Франции. Испании, США . В настоящее время в этих странах ситуация в целом находится под контролем.

Имеются опасения второй волны, а в США они становятся реальностью по мере распространения коронавируса в южных и восточных штатах, что привело к повторному закрытию общественных объектов.

Тенденция к стабилизации и сокращению заболеваемости наблюдается и в России . В России производством серологических тестов занимаются Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», компания «Инвитро», Институт химии им. Фаворского СО РАН, который недавно подписал соглашение с компанией Adamant Innotech (Швейцария) и российско-китайской компанией «Байкал — международные технологии» о создании в Иркутске лаборатории, которая выпустит серологические тесты на COVID-19 и др.

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