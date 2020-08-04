Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, что в ходе предварительного выполнения программы, связанной с выплатой 190 манатов, была предусмотрена выплата этих средств 200 тысячам человек:

«По поручению президента это число было увеличено до 600 тысяч. Механизм заключается в том, что согласно закону «О занятости», выдаются выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Мы также предусмотрели предоставление статуса безработного лицам, потерявшим работу в период пандемии. После этого был введен ужесточенный особый карантинный режим в 16 регионах. Учитывая это, гражданам снова были выданы социальные выплаты. Число занятых по программе общественных работ, осуществляемой с 2016 года, увеличили до 90 тысяч. Граждане больше обращаются за 190 манатами, нежели за работой. У нас более 26 тысяч вакантных рабочих мест» (цитата по АПА).

Он сказал, что жалобы в связи с 190 манатами рассматриваются министерством в индивидуальном порядке: «Гражданам, у которых возникли проблемы, предлагается различная работа в рамках действующего законодательства. Но в ряде случаев граждане отказываются от этой работы, требуют выплаты 190 манатов. Центр занятости отказывается регистрировать гражданина в качестве безработного, который отказывается от предлагаемой работы».

Он не стал раскрывать информацию по количеству заблокированных карт, заявив, что карты лиц, которые не забрали их в 1-м и 2-м месяцах, были заблокированы и деньги на данные карты не перечислялись.

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