«На фоне указанных рисков и вызовов свои прогнозы обнародовали и международные организации».

Об этом на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в ходе обсуждений законопроекта о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год» сказала замминистра экономики Севиндж Гасанова.

Она отметила, что в нынешнем году прогнозируется снижение роста мировой экономики: «В связи со сложившейся сложной ситуацией с первого же дня учитывались поручения главы государства. Это относится и к утвержденному правительством обширному плану мероприятий».

Замминистра сказала, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с прошлыми годами: «Произошел кризис спроса и предложений. Удалось сохранить цену на нефть на уровне 40 долларов. Все факторы опираются на прогнозирование. Из-за указанных причин с конца марта началось замедление экономического роста. В апреле-мае снижение еще более обострилось. В нефтяном секторе наблюдалось снижение на 2,9%. Наблюдается и сокращение инвестиций. В секторе туризма, который наиболее пострадал от пандемии, наблюдалось снижение на 47,9%. В этих условиях правительство целенаправленно создало условия для сохранения макроэкономической стабильности. В связи с пандемией осуществляются серьезные ограничительные меры для защиты здоровья населения страны. Они носят административный характер. Реакция экономики отодвигается на второй план. Нам нужно еще более расширить исследования в этой сфере. В текущем году мы провели 2 опроса среди 450 предпринимателей и на основании результатов этих опросов обновили свои прогнозы».

Minval.az