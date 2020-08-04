В сложившейся ситуации главным вопросом для нас является комфорт граждан. В Пригородные села и поселки Баку дополнительно будут запущены пять экспресс-автобусов.

Об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, организация дополнительных экспресс-маршрутов крайне важна с точки зрения разрежения пассажиропотока.

«Основной целью данных мероприятий является устранение плотности пассажиропотока в направлении пригородных сел и поселков Баку.»

В частности в связи с дачей разрешения на посещение пляжей в данном направлении увеличивается поток пассажиров. Для всех граждан обеспечивается доступ к общественному транспорту. На экспресс-маршрутах будут работать крупногабаритные и вместительные автобусы», — сказал Агаев.

Minval.az