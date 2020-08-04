Бакинский метрополитен не будет работать до 31 августа.
Это отражено в постановлении Кабинета Министров “О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима”.
Бакинский метрополитен не будет работать до 31 августа.
Это отражено в постановлении Кабинета Министров “О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима”.
Дата: 2020/08/04 21:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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