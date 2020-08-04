В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, назначаются специальные надбавки к должностным окладам медицинских работников, осуществляющих борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, необходимо привлечение дополнительных средств для финансирования указанных мер: «С другой стороны, будут выделены средства на финансирование закупок необходимого медицинского оборудования и других нужд, а также на сдачу ряда больниц для лечения пациентов с коронавирусом» (цитата по «Репорт»).

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