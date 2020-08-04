Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе ознакомления с предстоящей работой в новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе.

«Я был здесь некоторое время назад для участия в открытии надземного перехода и дал в то время указание капитально отремонтировать находящиеся здесь здания, потому что видел, что они уже устарели, и их внешний вид не отвечает никаким стандартам. Поинтересовался, выяснилось, что и изнутри эти здания находятся в очень плохом состоянии. Поэтому дал соответствующее указание о комплексном ремонте зданий. В то же время узнал, что здесь имеется большой ограждённый участок, который уже разделен и выставляется на продажу. Поинтересовался, мне сообщили, что, кто его захватил, не имеет никаких документов. Поэтому немедленно дал указание установить людей, допустивших эти беззакония и привлечь их к ответственности, снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк»,- сказал глава государства.

Как отметил президент Ильхам Алиев, слова которого приводит «Тренд», одно из условий в то время заключалось в том, чтобы в парке были все условия для проведения людьми своего досуга, чтобы парк был естественным.

«Здесь много высотных зданий, живут тысячи людей, надо создать внутри города небольшой лес. Поэтому здесь необходимо отдать максимальное предпочтение природному ландшафту. Естественно, здесь будут зоны отдыха, фитнеса, развлечений, скамейки. Но зеленые насаждения должны охватывать более широкую территорию, необходимо посадить деревья, чтобы люди приходили и могли с комфортом отдыхать здесь, чтобы это стало большим вкладом в общее развитие нашего города. Считаю, что проект составлен очень хорошо, и предпочтение здесь отдается больше зеленым насаждениям. Поэтому уже сегодня необходимо начать практическую работу по созданию парка. Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей», — сказал он.

Minval.az