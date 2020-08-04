Министерство национальной обороны Турции во вторник разместило в Twitter видео с совместных крупномасштабных тактических учений ВС Турции и Азербайджана TurAz Qartalı-2020 (Орел ТурАз).

На видео, заснятом с дрона, показаны маневры бронетехники двух братских стран.

Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. 🇹🇷🇦🇿 Azerbaycan’da icra edilen #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/xPwgi7qDPl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2020

В оборонном ведомстве Турции отметили, что совместные учения в Азербайджане продолжаются успешно и в соответствии с намеченным планом.

«Мы, словно шагающая гора, словно буйный поток, шторм. Мы, рычащие львы, мы – девы, огонь и кровь», — говорится в пояснении к видео.

Учения с привлечением Сухопутных войск проходят с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации — с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, отмечает «Анадолу».

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