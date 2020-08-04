В Азербайджане выявлено 226 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 588 , скончались 5 человек.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
На сегодня в стране выявлены 32 910 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 28 348, скончались 473 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 089 человек.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 751 246 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки проведено 6409 тестов на коронавирус.