В Азербайджане выявлено 226 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 588 , скончались 5 человек.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодня в стране выявлены 32 910 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 28 348, скончались 473 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 089 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 751 246 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки проведено 6409 тестов на коронавирус.

Minval.az