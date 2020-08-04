Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинги на пляжах, взяли пробы морской воды, провели микробиологические анализы.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, по результатам проведенных мониторингов и исследований пригодными для использования признаны пляжи Бильгя, Мардакяна, Нардарана, Новханы, Пиршаги, Загульбы, Шувеляна и Бузовны.

Мониторинги и исследования на других пляжах Каспийского моря продолжаются.

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