«Минская группа, ее сопредседатели — бывшие и нынешние- должны осознать одну простую вещь, а именно то, что они не просто говорят об урегулировании конфликта. Они должны обеспечить освобождение оккупированных территорий, после которого может состояться обсуждение статуса. Других вариаций просто нет. В противном случае, наши переговоры обречены на то, что армяне будут пытаться обменять оккупированные территории, либо часть из них, на вопрос «независимости» Нагорного Карабаха, что мы категорически не принимаем, и даже не собираемся обсуждать».

Об этом в беседе с корреспондентом Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя заявление бывшего временно исполняющего обязанности сопредседателя от США Минской группы ОБСЕ, посла Ричарда Хогланда в интервью «Голосу Америки».

Напомним, Хогланд посетовал на то, что Минская группа просто не может решить карабахский конфликт. По мнению американского дипломата, вопрос должен стать проблемой ООН, и единственный путь — это оставить Нагорный Карабах под протекторатом ООН на неопределенное время. И в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН.

По мнению Т.Зульфугарова, Хогланд, как представитель МГ ОБСЕ, должен был ответить на простой вопрос: почему посредники не справляются со своими обязанностями.

«Просто они не в состоянии обеспечить освобождение на первом этапе оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, а потому начинают поиски каких-то схем, либо полусхемы типа «временного статуса». Но это не входит в их задачу. Мы все это проходили и уже много раз обсуждали», — сказал экс-министр.

Как считает наш собеседние, на сегодняшний день, позиция Азербайджана должна претерпеть определенные изменения и стать более логичной.

«Официальный Баку должен заявить о готовности к переговорам по обсуждению военно-технических параметров освобождения всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха на первом этапе. На втором этапе необходимо обеспечить возвращение всех перемешенных лиц в Шушинский район под международную гарантию безопасности. На третьем этапе мы уже готовы обсудить статус Нагорного Карабаха. Поэтому сопредседателей нужно поставить перед четким выбором — вы приносите нам предложения, касающиеся военно-технического мер по освобождению территорий. Никакие статусы, промежуточные или иные, мы обсуждать не собираемся», — подчеркнул Т. Зульфугаров.

Помимо этого, экс-министр предложил определиться с понятием «МГ ОБСЕ» и для чего эта группа была создана. По его словам, до сих пор многие люди до конца не осознают, что это такое и даже порой в соцсетях озвучиваются интересные комментарии, дескать «состав МГ должны изменить, включить в нее Пакистан» и так далее.

«Я хочу напомнить, что наш конфликт, прежде всего, был рассмотрен в ООН. Были приняты резолюции Совбеза ООН, и урегулирование конфликта было передано ОБСЕ. А потому Пакистан никак не может быть в составе МГ ОБСЕ.

Далее: ОБСЕ создало рабочую группу, после оккупации Шушинского района, в задачу которой входило освобождение оккупированной территории и создание условия для открытия Минской конференции, в ходе которой будет обсужден будущий статус Нагорного Карабаха.

Как мы знаем, Азербайджан дал согласие на работу МГ ОБСЕ. В дальнейшем, по непонятным причинам, задачи, которые решала МГ, почему-то неадекватно расширились. Хотя изначально вопрос ставился в другом русле, а именно: обеспечение военно-технических условий освобождения оккупированных территорий и создание условий для развертывания операции по поддержанию мира. Но по непонятным причинам, МГ начала заниматься такими вопросами, как статус Нагорного Карабаха и так далее, что вовсе не является ее задачей.

В связи с этим, в дальнейшем произошла и трансформация позиции Армении, которая в самом начале говорила о том, что оккупировала территории и держит их в качестве буферной зоны, что эти территории должны быть обменены на статус Нагорного Карабаха. А теперь, после стольких неудач, мы возвращаемся к такому вопросу как «что такое МГ ОБСЕ и зачем она нужна»? А вот и ответ: это посредническая структура, которую мы призвали на помощь, чтобы она помогла нам урегулировать конфликт. Но как мы ее призвали, так можем и отозвать, сказав, мол, спасибо, в рамках своей территориальной целостности мы сами разберемся в своей ситуации, как это делает абсолютное большинство стран.

В ходе посредничества мы предложили рассмотреть статус Нагорного Карабаха в соответствии с международными стандартами, обеспечить проживание армянского населения.

Армяне не принимают предложение, которое мы озвучиваем. Армяне не принимают в качестве гарантии безопасности международные силы по поддержанию мира. Армяне отвергли все шаги, что мы предприняли в качестве компромисса. И если ранее они заявляли, что территории вокруг Нагорного Карабаха — это буферная зона, теперь говорят, мол, все это наше «второе армянское государство»», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az