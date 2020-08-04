Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало высказывания о нехватке тестов на выявление коронавируса.

Как сообщила глава пресс-службы TƏBİB Равана Алиева, в стране нет нехватки тестов. Структурам, ответственным за проведение тестов, они передаются в достаточном количестве, передает Тренд.

Отметим, что в социальных сетях высказываются мнения, якобы некоторые поликлиники отказываются от посещения больных с подозрением на коронавирус, и причиной этого является нехватка тестов.

В настоящее время тесты для выявления коронавируса проводятся определенными поликлиниками. В связи с пандемией полномочия по контролю за деятельностью этих поликлиник переданы министерству здравоохранения.

Minval.az