Проливные дожди нанесли ущерб в Исмаиллинском районе.

Из-за селевого потока, пришедшего с гор после проливных дождей, продолжавшихся несколько часов, в селе Гурбанэфенди и на дороге Шамахы-Муганлы-Габала затруднено движение транспорта. Водоотводные устройства на магистрали заполнились глиной и грязью, поэтому участок дороги длиной 100 м затопило селем.

Из-за селя движение по дороге было временно прекращено. В результате сотни автомобилей, следовавшие в направлении Баку-Исмаиллы-Габала-Шеки и в обратном направлении, не смогли продолжить движение. Вода проникла в салоны некоторых автомобилей. На территорию привлечена техника дорожно-эксплуатационного управления Исмаиллинского района, принимаются меры для открытия дороги и возобновления транспортного движения.

В результате того, что река Гарачай, протекающая через село Гурбанэфенди, вышла из берегов, несколько частных домов и центр отдыха, находящиеся на его территории коттеджи затопило водой, погибли принадлежавшие гражданам 40 овец, селевым потоком смыло домашних птиц, пишет АПА.

Minval.az