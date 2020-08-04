Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Азербайджан и Россию в «зеленый список» стран, граждане которых могут въезжать в Черногорию без дополнительных условий, введенных из-за коронавируса.

В решении координационного совета сказано, что при принятии решения учитывали эпидемиологическую ситуацию в странах, в том числе «надежные и релевантные» данные о коронавирусе, а также интересы туристической индустрии Черногории.

В «зеленый список» также входят большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств.

Minval.az