За 6 месяцев этого года в связи с наркотиками привлечены к уголовной ответственности 1933 человека.

Согласно сообщению Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, из привлеченных ответственности 4 человека это лица в возрасте 16-18 лет, 170 человек – в возрасте 18-25 лет, 341 человек – в возрасте 26-29 лет, 1418 человек – в возрасте 30 лет и старше.

Среди привлеченных к ответственности 85 рабочих, 5 служащих, 2 должностных и материально ответственных лиц, 2 работника транспорта, 3 работника сельского хозяйства, 9 находившихся ранее на особом учете, 545 человек, ранее совершивших преступления, 1307 безработных, 1890 мужчин, 43 женщины, 49 иностранцев.

Minval.az