«Уменьшения размеров пенсий, социальных пособий и других социальных выплат не будет», сказал на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике председатель Комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что одной из поставленных президентом страны задач является усиление защиты людей, нуждающихся в социальной защите: «Программы в этой сфере будут реализованы в полном объеме».

Депутат также выразил отношение к сокращению бюджета Государственного фонда социальной защиты: «Эти сокращения необходимо пересмотреть. Было бы верным по мере возможности компенсировать чем-нибудь ожидаемые сокращения, связанные с естественными процессами», приводит его слова АПА .

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