Похоронен депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Совета аксакалов Фаттах Гейдаров.

Ф.Гейдаров был похоронен в I Аллее почетного захоронения.

В церемонии приняли участие члены семьи, родственники покойного.

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Сегодня состоятся похороны скончавшегося депутата Милли Меджлиса, председателя Совета аксакалов Фаттаха Гейдарова.

Ф.Гейдаров будет похоронен на Первой Аллее почетного захоронения. Уже началась подготовка могилы, отмечает Qafqazinfo.

Скончавшийся в возрасте 82 лет Фаттах Гейдаров – отец министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова.

Minval.az