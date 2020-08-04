Похоронен депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Совета аксакалов Фаттах Гейдаров.
Ф.Гейдаров был похоронен в I Аллее почетного захоронения.
В церемонии приняли участие члены семьи, родственники покойного.
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Сегодня состоятся похороны скончавшегося депутата Милли Меджлиса, председателя Совета аксакалов Фаттаха Гейдарова.
Ф.Гейдаров будет похоронен на Первой Аллее почетного захоронения. Уже началась подготовка могилы, отмечает Qafqazinfo.
Скончавшийся в возрасте 82 лет Фаттах Гейдаров – отец министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова.