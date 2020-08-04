Есть старая мудрость: на гнилой воде съедобной пищи не приготовить. И точно так же не получится выстроить серьезной политики на дешевых фейках. Но вот пыла разного рода фейкометов это, увы, не останавливает. Нынешняя правящая команда в Армении — пример классический. Здесь с помощью фейков решили ни много ни мало объявить этакую «воздушную тревогу». Впрочем, расскажем по порядку.

Накануне российский портал Avia.pro опубликовал пугающее сообщение: «турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара»! Оказывается, «не менее двух турецких боевых самолётов прямым курсом направилась на Ереван, и в 56 километрах от столицы, что является радиусом поражения авиационных ракет, находящихся на вооружении ВВС Турции, развернулись, очевидно, отработав тем самым нанесение удара по столице Армении», затем «рядом с границей Армении были замечены не менее четырёх вертолётов ВВС Азербайджана и ВВС Турции, которые также приблизились к границам Армении практически в упор, однако, нарушать её не стали, осознавая, что военные незамедлительно откроют огонь как по турецким, так и по азербайджанским вертолётам».

Намеренно не станем уточнять, почему в ходе учений отрабатывался удар не с бомбардировщиков, а именно с истребителей. F-16 могут, конечно, нести и ракеты «воздух-земля», и авиабомбы различной модификации, но все же это не их прямая задача, и в курсе ли эксперты сайта, что F-16 могут нести ракеты, «работающие» более чем на сотню километров. Тем более воздержимся от ироничных вопросов, умеют ли авторы пассажей в стиле «не менее двух турецких боевых самолетов» или « не менее четырёх вертолётов» считать до четырех или хотя бы до двух. Важно другое. Портал, распространивший эту алармистскую новость, не раз был замечен в распространении, скажем так, недостоверной информации. Но сообщение об «отработке удара по Иревану» появилось на фоне продолжающихся в Азербайджане совместных с Турцией военных учений, которые, судя по многим признакам, изрядно напугали армянскую верхушку. Так что сообщение про турецкие истребители, которые будто бы отрабатывали нанесение удара аж по Иревану, слишком напоминает очередную мизансцену в политическом шоу, которое сегодня старательно разыгрывает пашиняновская команда: «Вай-вай-вай, караул, турки объединились с азербайджанцами и уже завтра устроят нам повторение «большой резни»! Россия, умоляю, спасай многострадальную Армению!» По понятным причинам, заявить об этом прямо не получается — Азербайджан проводит учения на своей территории. А уж после позорного провала в ОДКБ, когда, несмотря на все вопли Иревана, там даже не стали проводить экстренного заседания, а на плановом ограничились тем, что «приняли к сведению» бои на Товузском направлении, армянской официальной дипломатии по понятным причинам не очень хочется второй раз натолкнуться на такой «игнор». Неудивительно, что в Иреване попытались вначале «повлиять на общественное мнение», пусть и при помощи фейков.

Но вот дальше события явно пошли не по сценарию. Уже ближе к полудню 3 августа на авансцену вышла пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. И бодро заверила: информация об отработке нанесения удара по Иревану турецкими истребителями не соответствует действительности! Граждане могут спать спокойно!

И как это понимать? С какого перепугу в Иреване «наступили на горло собственной песне»?

Впрочем, в данном конкретном случае идиома «с какого перепугу» получает прямо-таки «прямое» прочтение». Судя по всему, армянские «политтехнологи», устроив очередной фейковый вброс, упустили из внимания реакцию на него собственного населения.

Здесь, пожалуй, нужна ретроспектива. В 2014 году начинается эпопея «кельбаджарских заложников» — Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Они, напомним, отправились в ныне оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана, чтобы просто взглянуть на родное село, точнее, то, что от него осталось, и были схвачены армянскими оккупантами. Аскерова и Гулиева тут же объявили «диверсантами», «навесили» на них убийство одного из местных жителей…и вдруг в разгар информационной раскрутки сюжета тогдашнему министру обороны Сейрану Оганяну приходится объясняться на заседании правительства: а обеспечивается ли вообще безопасность местных жителей? Народ волнуется, ходят слухи, что диверсанты добрались аж до Вардениса (историческое название — Басаркечар)…В переводе, в Армении после первых же сообщений о «диверсантах», которые, судя по распространенному армянской же стороной видео, шли «на дело» в резиновых сапогах, с кухонным ножом и флагом (!), да еще жарили шашлык на природе, так перепугали местных жителей, что Сейрану Мушеговичу пришлось срочно едва ли не раздавать в приграничье успокоительные таблетки.

Вторая «нечаянная проверка панической готовности» случилась в 2018 году, когда на границе села с «говорящим» названием Паник решила провести «полевые учения» российская армия. Российскую бронетехнику здесь видели регулярно, но при первых же признаках «боевой активности» сельчане перепугались почти до обмороков и решили, что это началась война с Турцией. И на этом фоне можно себе представить, как подействовали на местную публику сообщения, что турецкие истребители отрабатывали удар по Иревану.

Только вот, если Армения не прекратит своей агрессивной политики, не выведет войска с захваченных азербайджанских земель и не начнет уважать международно признанные границы, такие сообщения могут и не оказаться фейками. А удары по ее территории могут и не оказаться «тренировочно-учебными». Просто потому, что в современном мире за мечты о чужих землях приходится очень дорого платить.

Нурани, обозреватель

Minval.az